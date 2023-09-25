兩港人子弟學府獲批「與考學校」　中六生保送明年文憑試

香港中學文憑試(DSE)明年起，將接納內地港人子弟學校成為文憑試「與考學校」。考評局今日(25日)宣布，來屆文憑試有兩所港人子弟學校，申請並獲接納成為文憑試「與考學校」，分別是深圳香港培僑書院龍華信義學校，以及廣州暨大港澳子弟學校。

考評局表示，為服務居於內地港人子弟，考評局將由2024年香港中學文憑考試起，接納內地港人子弟學校成為文憑試「與考學校」。新安排容許相關學校，保送其中六合資格正讀生以學校考生身分報考文憑試。

至於考場安排，考評局知悉教育局正積極與內地相關部門進行溝通，相關事宜涉及多方面的籌備工作，須周詳考慮和策劃，並需要充份的時間作妥善的準備。考評局會致力確保文憑試不論在何處舉行，都能達到一致的國際級水平。

考評局去年修訂《考試規則》，接納香港境外合資格的學校參加DSE，已獲內地部門認可並獲批開辦DSE課程的港人子弟學校可向考評局申請成為「與考學校」。據新規定，有關學校有責任提供試場以容納所有原校考生及包括自修生的外來考生，但後者或須得到當地相關部門同意；英文口試、體育或音樂科實習考試仍須在港應試。