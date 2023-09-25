5年前預謀行劫遇截　8男分別被判囚4年10個月至7年

8名男子涉嫌於2019年參與多宗劫案，他們就其中兩案共劫去約580萬港元，當其中7人駕車準備前往干犯第3宗案件時，在何文田被執法人員截停，司機圖開車突圍，人員舉槍制止，最終開了一槍，將眾人制服拘捕。涉案8男早前承認串謀搶劫及管有攻擊武器等5罪，今在高院被判4年10個月至7年。

被告依次是王承志、蘇嘉俊、鄭子鍵、吳聯傳、余鑫健、黃歲彰、周信發及張承發（24至36歲）。法官指，在何文田案件中，執法人員搜出牛肉刀等，反映涉案7人早有預謀，準備好用暴力犯案，法庭不相信有人對計劃懵然不知。就其餘兩宗劫案，法官指出，有關被告用長刀指嚇店員，性質嚴重，其中一間鐘錶店損失金額更高達近460萬港元。就所有控罪，法官判王承志及余鑫健入獄7年，鄭子鍵入獄5年4個月，張承發入獄4年10個月，其餘4人入獄5年。

首7名被告同被控一項串謀搶劫罪，指他們於2019年12月3日在何文田串謀搶劫；第3至第7被告另被控一項管有攻擊武器罪，指他們於同日同地管有5把牛肉刀及一把錘子；鄭另被控一項洗黑錢罪，指他於同日，明知而處理犯罪得益，即12萬元現金及一隻Franck Muller腕錶；王及余另被控一項搶劫罪，指兩人於同年12月1日連同其他3名男子在紅磡美景大廈一間珠寶店劫去248件金飾；張被控一項搶劫罪，指他於同年11月8日在旺角仁安大廈一間鐘錶店劫去32隻錶。

案件編號：HCCC 66/2023