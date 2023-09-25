兩印尼籍非法勞工被判入獄各15個月　其中1人為假難民

兩名印尼籍非法勞工於上周五(22日)在沙田裁判法院被判入獄。入境事務處調查人員與另一執法部門上周二(19日)在灣仔一間餐廳內拘捕兩名印尼籍女子，其中1名印尼籍女子出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書，及後的調查亦發現她為免遣返聲請人士。1名涉嫌聘用該兩名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。兩名印尼籍女子各被判監禁15個月。

兩名被捕印尼籍女子年齡分別為26及45歲，被捕時正從事雜務工作。她們上周二在沙田裁判法院分別被控受遣送離境令或遞解離境令規限，或違反在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。兩人承認控罪，各被判監禁15個月。同時，其中一名印尼籍女子亦被控一項在港逾期逗留，被判監禁七日。所有刑期同期執行，合共被判監禁15個月。

入境處發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者一經定罪，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。