假難民鬼祟搞飲食　深夜嘈吵兼火燭

假難民禍港多年，除了帶來嚴重治安問題外，每年涉及他們的開支以億港元計算，有如倒錢落海，過去11個年度港府已用近百億港元公帑在他們身上，東網全新節目《東呼即應》推出後，備受歡迎，搜羅全港熱門話題，《東呼即應》近日收到有市民陳先生爆料指，在居所附近疑似有假難民無牌經營越南餐廳，不單止食物衞生存隱患，晚上更影響街坊作息，上述問題餐廳昨晚更發生火災，當局需出動7輛車、36位消防員，構成環境對衞生及安全隱憂。

從陳先生提供的相片可見，該餐廳衞生情況不太理想，有人在欄杆前蹲下清洗煮食工具，杯碗碟隨意放在地下，街邊布滿灰塵及細菌，他們直接在馬路邊準備食材，又將蔬菜放在馬路上，未知是否曬菜乾來煮食，但食客應該見到都已經沒有胃口。陳另指出，餐廳的其他罪證，包括阻街，有近20人直接在餐廳外，於馬路邊排排坐開大餐。不過，他向1823舉報有關情況，惟投訴了足足1年，情況依然沒有改善，既然政府無行動，市民又可以點做呢?

《東呼即應》即派出拍攝隊伍採訪，連續兩日派記者到現場視察，發現這間位於深水埗荔枝角道的餐廳，在日間就已經將桌椅放在街邊及馬路邊，門口附近就留有水漬，相信剛剛清洗完食材不久，記者中午時段嘗試進入店內光顧，卻被店方拒絕，對方聲稱只是「自己人食」，連外賣生意都沒有做，但記者就見到現場有多名疑似食客用膳。事後相信店方更有所警剔，索性關門做生意，至晚上亦見到同樣情況，但有另一批客人在店內用餐，似乎店方只是不接待生面口的客人。陳先生表示，這間餐廳開業一年多，主要招待同鄉或其他南亞人士，但深夜因音量過大而騷擾到鄰里，更不時會有人到場「講數」，但他報警及投訴都無幫助，警察到場時，只表示噪音問題，應向環保署投訴。他形容，餐廳就像難民營一樣，令到現場烏煙瘴氣，附近街坊亦對餐廳的衞生問題感到震驚。

《東呼即應》曾向曾向出租該舖位的地產經紀公司了解，但對方拒絕回應。據食環署網站輸入相關地址，亦不見有該店舖被列入食肆名單內。食環署回覆指，涉事店舖未獲領有效的食物業牌照，今年亦接獲2次相關投訴，但巡查時未能證實店舖是無牌經營食物業。但另一部門入境處收到《東呼即應》查詢後，作出快速行動，入境處翌日已經派人到涉事餐廳調查，拘捕兩名非法勞工，他們均持有入境處簽發的不允許僱傭工作的擔保書，即是俗稱的「行街紙」，入境處表示仍調查有關案件，不排除稍後會有更多人士被捕。

《東呼即應》推出以來反應熱烈，好評連連。節目發揮第四權功效，東方一呼，各界即應，為民請命。市民若遇不平事，隨時可向東方爆料。讀者可按入爆料熱線36003600，即時接通電話報料；亦可透過WhatsApp、WeChat或LINE等通訊應用程式，直接將所見所聞的新聞資訊，包括相片及影片，以最快捷的方法傳給東網跟進報道。東網APP頁面右上角亦設有「爆料」ICON，讀者只要一按就可進入爆料頁面，再選擇「上載」，便可將你手機內的影片或相片上傳給東網；讀者亦可選擇「拍片」、「影相」，即時拍攝眼前發生的事物，將現場重要一刻傳給東網。