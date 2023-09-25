內地團過去兩周急增兩倍　旅監局：已派員巡查疏導人流

10.1內地長假期將至，本港旅遊業估計將有約720個內地入境旅行團訪港，涉及約30,000入境旅客人次。旅遊業監管局發現近日訪港內地團增加下，土瓜灣有團食肆出現秩序問題，已即時派人加強巡查，改善人流聚集的情況，又說過去數周不斷巡查註冊商店，沒發現威迫旅客購物的違法行為。

旅監局今日(25日)表示，一直以來，10.1長假期的內地入境旅客非常大部分以「個人遊」模式訪港，旅行團旅客較多選擇錯峰訪港，預計今年情況與過去情況相似，10.1正日並非內地入境旅行團到港旅遊的高峰期，而長假期前後的平均入境旅行團團數估計會比平常周末有所增加。在過去兩個週末，平均每日有達250個內地入境旅行團來港，是過去3個月週末的接近兩倍。

由於近日訪港內地旅行團數目顯著上升，有位於土瓜灣美景街的餐飲處所外出現入境旅行團的秩序問題。旅監局指已即時增派人員到該處巡查，並協調相關餐飲處所和組辦旅行團的旅行代理商疏導及管理旅行團人流，稱剛過去的週末人流聚集情況已大為改善，並無造成街道阻塞。

該局已提醒組織內地入境旅行團的持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定組織旅遊活動，並敦促他們因應入境人數及旅行團行程及早作出適當規劃和部署，令入境團的活動能有序進行，避免同一時間有過多旅客聚集在同一社區，盡量減輕旅客活動對個別社區的影響。

局方亦已提醒目前38間註冊商店必須妥善執行有效的人流管理措施，而針對土瓜灣的情況，區內註冊商戶需要繼續履行行政計劃下的額外條款，包括旅行團如被安排到訪九龍城區內的註冊商店，不得於同一日在土瓜灣區內的食肆用膳。