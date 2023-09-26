贈平板電腦予1600基層學童　中電冀培養其自學能力

縱使學生已回復上實體課，但電子器材對他們的學習仍十分重要。中華電力指今年從社區節能基金撥款600萬元，推出「電子學習支援計劃」，向超過1,600名來自基層家庭的小學、中學和大專學生送贈全新電子學習器材，包括平板電腦(iPad)、流動無線Wi-Fi分享器及上網數據卡等，支援學生電子學習的需要。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，電腦是現代教育重要的輔助工具，能夠幫助學生獲得更多學習資源和機會。中電再次推出計劃，向有需要的學生提供全新的電子學習器材，希望能鼓勵學生善用電子學習器材去發掘不同的知識，培養自主學習的能力，提升學習興趣。

受惠於計劃、來自保良局林文燦英文小學的學生譚凱琳表示，以前她要借用學校的電腦上網課和做功課，自收到中華電力送來的全新平板電腦後，上網課變得順暢方便，更可以在課餘時間上網學習自己感興趣的內容。

另外，中電義工更舉辦STEM活動日，受惠學生除了能夠即時體驗全新的平板電腦，亦可透過參觀位於香港城市大學的中華電力低碳能源教育中心，及製作風車模型和進行小實驗，了解有關低碳能源及節能的知識。