秀茂坪邨兄弟死亡　醫管局稱二人曾自行到醫院探望母親

秀茂坪日前揭發雙屍命案，兩名有智力障礙的中年兄弟，疑因母親入院後未能自理而餓死家中。惟醫管局表示根據紀錄，兩名死者的母親於5月9日轉往九龍醫院接受治療時，院方隨即將個案轉介予社會福利署派駐醫院的醫務社工，跟進病人的出院及照顧安排。及後，醫務社工與其幼子取得聯絡，其幼子決定安排母親出院返家後，將會交由兩名同住的兄長、即案中死者照顧，認為他們有能力照顧病人。醫院其後為病人幼子及兩名死者安排訓練，為病人出院後的家居照顧作準備。

醫管局表示，事件中兩名死者，曾分別於6月中及7月底，兩次自行前往九龍醫院探望病人，期間曾提出要求接病人出院，惟當時病人的身體狀況不適合出院，醫護人員拒絕有關要求。醫生於病人留院期間，曾多次與病人的幼子聯絡，商討病人的病情及跟進安排。醫護人員於上周六亦曾會見病人的幼子，期間得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。

醫管局續稱，對事件表示難過及悲痛，並會全力為病人提供合適的治療及為家人提供支援，亦會全力配合有關政府部門的調查。醫管局又指，兩名死者生前曾於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，直至2018年停止覆診。