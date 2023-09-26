職訓局10.22西九舉辦嘉年華　4大主題區域免費入場

職業訓練局(VTC)將於10月22日在西九文化區海濱草坪，舉辦VTC「玩轉技能」 嘉年華，分為4大特色主題區域，包括時裝及文化區「Art Like天地」、運動與健康區「智Fit挑戰站」、廚藝示範區「星級料理坊」，以及人寵共樂的「寵物·童·學會 」區，共設逾30項表演及攤位活動。活動免費入場，參加者可獲香港懷舊文化特色手提袋作紀念品。

廚藝活動方面，中華廚藝學院(CCI)學生將表演動感手工拉麵；國際廚藝學院(ICI)學生會製作柔韌粘土狀翻糖，並雕刻切割成玫瑰花、可愛小熊等造型等；香港高等教育科技學院(THEi高科院)跨學科食物副產品研究中心則用豆渣、蛋糕碎等，製作「再生曲奇」，參加者更可親手用糖霜把曲奇裝飾成萬聖節甜點。

愈來愈多人養寵物，故嘉年華的「智」 寵樂園亦設多個寵物活動，如寵物按摩、狗狗共瑜等，又展示智能頸圈，讓參加者以物聯網新科技，監測寵物健康狀態和壓力指數，在「AI寵物照相站」則可用人工智能跟寵物合照留念。

另外，參加者可欣賞香港知專設計學院(HKDI)學生Music Busking，演唱多首流行曲和原創歌曲等；參與各式各樣的工作坊，學編織捕夢網、製作中式服裝書簽和布藝杯墊等；又可鬥快組裝氫燃料模型車、玩「巨型波子」將「波子」撞入棋盤洞內，認識碰撞力學原理等，寓學習於玩樂。