職涯規劃首創無限試工　助逾百青年探索各行業

為助青年職場上游脫貧，有團體舉辦新的職涯規劃計劃，聚焦支援逾100名年介14至25歲的兒童之家的青年，並首度引入「無限試工」模式，安排他們到16間創新企業盡情「試工」，探索各種行業，例如雲端農業、低碳旅遊及社交平台推廣等新興及熱門行業。

是次「未來築職」計劃由新世界集團旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」主辦。獲支援的青年可到不同企業試工，例如農業科技公司「水耕細作」能讓青年體驗智能農場運作，如：運營數據收集、協助推行雲端農業系統等；由兩名九十後創立的「V'air可持續發展教育」，則讓實習生策劃可持續旅遊教育項目，從中學習環境、社會、企業管治概念和初創組織管理；「OneDegree Hong Kong」帶領青年認識最新虛擬保險營銷，並了解寵物市場為保險行業帶來之新機遇。

計劃期望，參加者可透過各種難得的實習機會及工作探索，了解職場新趨勢，體驗不同行業日常運作及企業文化，助青年訂定志向，規劃多元職涯。同時，計劃提供多方位支援，包括勞工處青年就業科提供全面及個人化就業服務，另向參加者教授多種實用技巧，包括職場禮儀、履歷寫作及模擬面試；以及個人理財知識等，讓青年做好準備踏入職場。