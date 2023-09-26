ADHD關注周10.22開幕　患者：確診仍可活出成功人生

不少人以為專注力失調及過度活躍症(ADHD)是兒童獨有病症，但ADHD症狀其實可持續至成年，按推算，本港成人ADHD患者多達15萬人。今年「香港專注力失調及過度活躍症關注周」將於10月22日，在樂富廣場開幕，以《導向成功人生》為主題，舉辦連串測試專注力等活動，讓市民體驗ADHD患者的困難。活動費用全免。

據醫管局最新數字，2022/23年度，有21.3萬名ADHD患者到公院精神科求診，當中17.5萬名為5至17歲的兒童和青少年患者，僅約3,800名為18歲或以上成人患者，遠少於推算的成人患者總數。同為ADHD患者的香港成人專注力協會創辦人霍彩玲指，很多成人患者不自覺患ADHD，即使社交、工作及兩性關係大受影響，亦不會主動求醫，故希望透過關注周各種活動和講座，提升企業和公眾對ADHD的了解。

今年關注周除了有專注力狂奔體驗，讓參加者利用腦電波控制機械蜘蛛測試專注力、有超過10位外國及本地ADHD專家分享等，亦邀請憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得第95屆奧斯卡金像獎最佳導演、同為ADHD患者的關家永，擔任線上講座主題講者，藝人李佳芯則擔任星級大使。關家永形容，確診ADHD不代表世界末日，反而可能是發生在身上最好的事之一，因有助其更了解大腦運作，建立更好的系統和支援社群，活出最好自己，導向成功人生。