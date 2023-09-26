華潤隆地與東華三院攜手鑄福香江　凝聚青年　關懷社區

今年，華潤隆地與東華三院在香港簽署了全面夥伴合作協議，藉此加強雙方在綜合社區服務、青少年教育、青年就業輔助以及其他利國利港利民領域展開的全面合作，以實現「攜手同心、傳承善道、雙華並進、鑄福香江」的共同目標。臨近中秋佳節及國慶日，華潤隆地與東華三院就合作舉辦了迎國慶‧慶中秋「華菁盃中學校際羽毛球比賽」及「善心歡聚賀中秋」家訪活動，發揮活力與善心，祝願社會和諧，祖國昌盛，人民安康。

為慶祝傳統中秋佳節、迎接國慶盛事，弘揚體育競技精神，華潤隆地聯合東華三院屬下18所中學舉辦「華菁盃」中學校際羽毛球比賽，希望通過比賽鼓勵青少年積極參與體育活動，強健青少年的體魄與精神。同時藉着競技比賽展現香港青少年的活力，形成團結友愛的競技氛圍，凝聚青年，為祖國及香港的未來發展鋪墊堅實的基礎。

「華菁盃」賽事於2023年9月16日進行初賽，決賽於9月23日於東華三院馮黃鳳亭中學禮堂進行，亦請來香港女子羽毛球名將葉姵延、華潤隆地和東華三院高層及職員組成雙打組合，進行友誼表演賽，希望青少年通過與羽毛球運動員間的交流分享，了解國家在體育上的成就，激發愛國愛港情懷。華潤隆地及東華三院作為主辦方衷心感謝香港羽毛球總會對本次比賽的大力支持。

比賽完成後即進行頒獎典禮，大會邀得香港立法會議員兼新界青年聯會副會長何俊賢BBS太平紳士及香港女子羽毛球名將葉姵延女士作為主禮嘉賓，並有東華三院董事局、華潤隆地代表、華潤學習與創新中心代表、東華三院18所屬下中學校長等嘉賓出席。香港立法會議員兼新界青年聯會副會長何俊賢BBS太平紳士致辭時表示：「感謝東華三院在教育和青年發展上一直以來的貢獻和成就。得悉華潤隆地與東華三院在教育和青年發展等方面展開全面深入的合作，感到十分欣喜。同時，希望各位同學繼續努力，為香港為祖國創造更美好的明天。」

東華三院主席韋浩文致辭時表示：「東華三院一直支持全人教育，包括學生的體育發展，希望同學們都可以傳承運動員堅毅不屈的精神，為推進中華民族現代文明建設培養身強體健、積極向上的新一代，本人亦很高興是次活動為東華三院及華潤隆地在青年工作上的合作正式揭開序幕。」

同時，華潤隆地有限公司董事總經理張偉致辭時表示：「華潤集團及華潤隆地一向支持國民體育運動的發展，本次比賽也獲得了我們兄弟單位華潤學習與創新中心、華潤商學院（香港）以及華潤怡寶的支持。今年適逢華潤創立八十五周年暨華潤集團成立四十周年之際，很榮幸藉由東華三院聯校這個平臺舉辦中學生羽毛球比賽與青少年學生們一起通過體育競技共慶佳節。我們希望可以通過羽毛球比賽這個契機，培養同學們積極向上努力奮鬥的意志，激發同學們愛國愛港的凝聚力。」

今後，華潤隆地與東華三院會繼續密切合作，將教育領域的各項合作做深做實，積極培養愛國愛港的新生代社會建設棟樑，讓青少年瞭解國家歷史及發展大局。

東華三院社會服務團隊與華潤隆地有限公司「潤愛同行」義工緊密合作，以多行動、多聆聽、多關心的理念，聆聽基層長者和家庭、弱勢青年以及復康人士的心聲，了解他們的生活狀況，善用雙方資源和優勢，更好地協助香港特區政府改善有需要人士的居住環境及生活水平，為香港建構關愛共融社會及安居樂業的福祉作出貢獻。

於9月24日為迎接中秋佳節，華潤隆地有限公司義工與東華三院董事局成員參與了「善心歡聚賀中秋家訪活動」，親身探訪東華三院余墨緣綜合服務中心及東華三院賽馬會大角咀綜合服務中心的受惠對象，走入深水埗區了解區內基層家庭、獨居長者及雙老家庭的生活以及對社會服務的需求，並送上節日祝福。

東華三院主席韋浩文表示：「今次我聯同東華三院董事局成員與華潤隆地義工隊一起走入社區，探訪社區上的弱勢社群，帶出關愛社區的重要訊息。在家訪活動中，除送上心意福袋向他們表達關懷外，亦可聆聽他們的生活狀況及需要。本人感謝華潤隆地積極投入義工行列，持續策劃及推動義工服務的發展，讓我們的社區更融洽及有人情味。」

華潤隆地有限公司董事總經理張偉致辭表示：「華潤隆地根植香港社區，特別是我們旗下物管業務與市民日常密不可分。我們十分感謝東華三院與我們一同組織了這次探訪活動，讓我們『潤愛同行』的義工可以更了解基層家庭及長者的生活狀態，以便日後爲社區提供更切實有效的社會服務。同時，華潤隆地與東華三院在政府推出的基層房屋改善項目中亦已開展合作，希望通過我們雙方的資源優勢互補，更好地配合政府工作，與香港市民一同共創更幸福的未來。」

是次透過與華潤隆地攜手合作，結合東華三院多元化的社會服務，和華潤隆地及旗下生活服務和義工平台資源，積極配合政府各項民生政策和措施，為弱勢社群提供適切支援，為更多的家庭送上溫暖。