殘障兄弟疑餓死家中　簡慧敏稱社會治理出問題　批部門數據分散

日前秀茂坪邨被揭發兩名智障兄弟，疑因缺乏照顧被發現餓死於家中事件，議員簡慧敏認為是反映出港府在社會治理的問題，其中未能運用大數據，做好社會服務需要的綜合信息管理問題突出。她又指這次不幸事件反映港府照顧社會的老弱和其他有被照顧需要人士的能力仍有很大落差。

簡慧敏今日(26日)在社交平台貼文，指港府仍停留於各個政府部門和公營機構的數據分散，未能互相整合成為有助管理社會上不同照顧需要的工具。

立法會社會福利事務委會在8月底到廣州市考察安老及頤養服務，她指當時見識到廣州市為安老服務綜合信息管理平台，平台掌握每位長者的現況，不論是居家養老、頤養院養老及住院期間，以及長者的照顧級別、評估情況、 補貼情況、殘疾情況、服務情況和家人狀況及聯繫方式等，一目了然。她指對方介紹時不斷強調對信息管理平台設有嚴格的個人資料私隱保護措施，並指 勞工及福利局局長 和相關官員也同行。

她反問究竟離既做到「一個政府」 又能夠保護市民的個人資料私隱的目標還差多遠？ 兩者其實並不矛盾， 促請不要蹉跎歲月，坐言起行。