香港仔街市23個攤檔　下周三進行公開競投

街市現代化計劃首個完成全面翻新的香港仔街市，將有23個攤檔於下周三(10月4日)在柴灣青年廣場進行公開競投。食物環境衞生署今日(9月26日)表示，是次公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。署方會在競投開始前30分鐘登記及派發即場競投會的入場票。

是次公開競投的攤檔種類涵蓋鮮肉(豬)、冷凍(冰鮮)肉(豬)、蔬菜、熟食、食物類乾貨及濕貨、水果、即食食物，以及服務行業(包括剪髮、修甲、美容及中醫)等，其中街市一樓及二樓設有面積較大的相連蔬菜、水果、即食食物及服務行業攤檔。

相關攤檔租約為3年的固定租期，由11月1日起生效，租期屆滿後承租人(即檔戶)沒有自動續期的權利，但在雙方同意下可以簽訂新租約。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置，由4,300港元起。凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤檔競投。

為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名競投人士在香港仔街市只可承租一個攤檔。現有的香港仔街市攤檔承租人亦可參與競投，但必須於所投得攤檔的租約生效日期前，把現有攤檔騰空交回食環署，該署網頁亦載有競投條款，列明競投資格詳情。