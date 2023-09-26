逾80%受訪者贊成提高買煙年齡　60%同意禁水果味煙

醫務衞生局推出控煙策略公眾諮詢，引起社會廣泛討論。社區發展脈搏今日(26日)公布一項調查發現，逾80%市民贊成提高合法購買煙草年齡，以及有近60%市民贊成禁水果味煙，減低未吸煙者染上煙癮。

該組織在今月10日至20日期間，向18歲或以上人士進行民意調查，成功接獲626份有效回應。結果發現，85%受訪者表示贊成提高合法購買煙草年齡至21歲；56%人贊成禁水果味煙，但對於禁止薄荷味香煙建議，則有81%人反對。針對「推動吸煙者戒除煙癮」方面，發現近70%受訪者認為再一次大幅提高煙草稅，將會促使吸煙人士轉買未完稅香煙，加劇非法私煙問題；有65%人則認為，若將現時煙盒上的煙害圖像，換至更嚇人的圖片，有助推動吸煙者參與戒煙計劃。

組織發言人黃宇翰指出，有不少朋友是從「水果味煙」開始染上煙癮，因為水果味煙有類似水果香精的甜味，非常易入口，誘使了很多非吸煙者嘗試，繼而染上煙癮；至於薄荷味香煙則在市場上存在已久，誘人程度没有水果味嚴重，大多吸食者非年輕人，染上煙癮機會遠低於水果煙，故建議政府應先研究禁止水果味煙。

黃宇翰認為，政府在禁煙安排方面不要一刀切，應參照其他國家如新西蘭等，給予煙民一些除香煙以外的替代品，譬如電子煙或加熱煙，以逐步減除煙癮，故建議當局重新考慮放寬有關電子煙或加熱煙的措施；以及亦應加強「煙害教育」，並擴展至涵蓋大專或大學校園，以減低未吸煙者開始染上煙癮。