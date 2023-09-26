交付269萬個口罩質量不合格　供應商遭入稟清盤11.29處理

政府物流服務署署長早前透過律政司司長入稟高等法院，指一間口罩供應商向物流署供應質量不合格的醫療用口罩，向該供應商連本帶利追討1,649.8萬港元已付款項。直至前日(24日)，律政司司長又再入稟高院並作清盤呈請，要求法庭頒令該供應商清盤。法庭已排期於11月29日處理該案。

呈請人為律政司司長，答辯公司是Refan Hong Kong Limited。資料顯示，政府物流服務署署長曾於今年3月透過律政司司長，控告該公司，追討1,649.8萬港元的款項。

據該案入稟狀指物流署在2020年2月，以每個口罩7.2港元，向被告購入100.2萬個口罩，總共支付721.4萬港元。惟在收貨後發現，涉案口罩細菌過濾效率(BFE)低於95%，屬質量不合格。署長遂根據合約於同年12月底，向被告發信稱拒絕作交付，並要求被告賠償該721.4萬港元；物流署同樣於2020年2月，以每個口罩5.5港元，向被告購入170萬個口罩，共支付了935萬港元，但被告只寄來了168.8萬個口罩，物流署獲退款6.6萬港元。不過物流署其後發現，該批口罩的細菌過濾效率(BFE)同樣低於95%，亦屬質量不合格，署長同樣去信被告表明拒絕作交付，並要求被告賠償該928.4萬港元已付款項。

案件編號：HCCW 421/2023