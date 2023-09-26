香港故宮全新三星堆文物展　展出120件青銅器等

香港故宮文化博物館將於明日(27日)至明年1月8日，舉行全新三星堆文物特別展覽，展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等，包括23件國家一級文物、55件在2020至2022年間最新發掘的文物，大部分更是首次在四川省外展出。展覽開幕禮將於今午(26日)舉行。

是次展覽以「凝視三星堆──四川考古新發現」為主題，分「穿越之眼」、「三星堆的生活」、「三星堆的神與巫」和「三星堆的來龍去脈」4個單元，按序講述三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和生活龍去脈。

香港故宮文化博物館首席研究員焦天龍指，三星堆文物的特徵為擁有大眼睛，故是次展覽特別以「凝視三星堆」為主題，希望引起市民多思考和關注相關重點。而是次亦為三星堆文物首次大規模在香港展出，較過去的展覽展出更多全新文物，包括在2021年最新出土、首次在港展出的「大面具」。他稱，「大面具」不旦擁有三星堆文物典型的眼睛特點，整體線條流暢，肅穆威武，亦是全球目前發現面積最大的青銅面具，重約65.5公斤，高71厘米，寬131厘米，估計是神的化身，面具穿孔部分相信是用以固定其在祭祀場所，但整體用法和功能則需進一步研究。

其他展品則有去年出土的「大神獸」，其上有跪坐人像，下有神獸，為三星堆最大青銅神獸和最奇特器物之一，且是首次在四川省外展出；又有在2021出土、呈怒髮衝冠形態的「扭頭跪坐人像」等。另展覧設10多個多媒體裝置，以新穎手法介紹三星堆博物館新館鎮館之寶之一「青銅神樹」、三星堆遺址沙盤動態地圖等。展覧成人票價為150港元，特惠門票75港元，有興趣人士可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式等購票。