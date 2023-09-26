圓方地盤兩死意外　勞工處指大判須承責　將會從嚴控告

西九龍柯士甸道西圓方一地盤下方發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。有工會今日(26日)就事故約見勞工處助理處長，要求盡快徹查成因，並檢討現時地盤安全管理制度，保障工友安全。有議員引述勞工處指，工程大判必須承擔責任，亦會從嚴處理，加強教育及宣傳工作。工會代表反映建造行業的管理及工作文化都出現系統問題，促當局從根本着手處理。

勞工界議員郭偉強指，今次事故屬於系統性一連串低級錯誤所引致，他表示極度憤怒。他引述勞工處說，事故現場屬於密閉空間，質疑分判商是否有同樣理解，認為當局要全面徹查，又認為工程大判必須承擔責任，因應有足夠資源作現場風險評估，才將工程外判，如因為外判制度下大判不用負責，有關罰則將形同虛設。今次事故屬於極嚴重個案，當局會加強調查工作，並從最嚴重的控罪入手，同時會與建造業議會加強教育和宣傳工作。

同場的工聯職安健協會副主席葉偉明就認為，即使職安健有關修例早前已實施，但仍然發生多宗致命工業事故，反映建造行業的管理及工作文化都出現系統問題，促請當局從根本着手處理，否則意外會繼續發生。