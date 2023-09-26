近90%港人眼老化　20%陽光下不設防　專家籲定期檢查

戶外活動或工作除可能中暑外，長期接觸紫外線亦有損視力。有調查發現，全港16%打工仔每日暴露於紫外線之下的工作時間長達5小時或以上，接近90%人的眼睛出現畏光、晚上視力變差、燈光帶有朦朧光影等老化症狀，惟20%人從不使用太陽眼鏡等裝備護目。醫生提醒，市民尤其是戶外工作人士，應定期進行全面眼科檢查。

奧比斯與香港眼科學會今年8月訪問3,037人，並根據其年齡、生活習慣及眼睛症狀，初步評估眼睛老化程度。結果顯示，超過60%受訪者眼睛老化風險達中等至嚴重，而超過一半人表示眼睛畏光或對強風敏感，6成人則指晚上看事物輪廓不鮮明等。調查同時發現，16%受訪者每日接觸紫外線超過5小時以上，7.3%接觸時間更超過7小時。然而，被問及戶外工作或活動時如何護眼，19%受訪者承認從不使用「護眼三寶」，即太陽眼鏡、帽子及傘；44%人亦指選購眼太陽眼鏡不會優先查看鏡片是否能遮擋紫外線，反映港人護眼意護有待加強。

現年63歲的周先生退休前從事銀行業。他分享，自己過往從未接受過眼睛檢查，而每日晨運亦不戴太陽眼鏡。直至去年，他突然發現眼睛長出翼狀胬肉，眼珠長出白色、像豆豉一樣的白點，故感到非常擔心，最終在去年底完成手術才康復。

香港眼科學會會長李琬微解釋，眼球是身體其中一個最脆弱器官，紫外線穿過透明角膜進入眼睛，會破壞視網膜，加速眼睛老化。因此長期暴露於紫外線下可加速眼睛老化，甚至導致出現嚴重眼疾，如白內障、黃斑病變或眼睛長出翼狀胬肉等。

她指，不少職業需長時間在陽光下工作，如建議工人、戶外運動者及攝影師等，又因行業需要諼度專注，甚至不能太陽眼鏡，雙眼容易疲勞。而司機即使長期在車內，但透過車窗直視陽光，同樣對眼睛構成嚴重傷害，建議高風險人士應採取有效防護措施，定期進行全面眼科檢查，避免長期直視陽光等。