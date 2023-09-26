屢次摸兩男童下體　廿歲男生遭判囚22周

一名20歲男生涉於今年初，在港鐵站外向一名14歲男童訛稱正進行研究，要求男童脫下波鞋讓他嗅，其後又隔着褲用陰莖磨對方下體。該男生及後被拘捕，在獲得保釋後他又以近似手法，向另一名16歲男童搭訕，並在公廁內要求男童換上泳褲小便再撫摸其下體並逼他撫摸自己下體。該男生共承認兩項非禮罪，今日(26日)於東區裁判法院被主任裁判官徐綺薇判處監禁4個月6周。徐官指報告顯示被告重犯機會中等至偏高，故必須要接受輔導。

被告張頌康(20歲，學生)，過往並無案底。他在首案被控於2023年3月26日，在港鐵會展站E2出口外猥褻侵犯14歲男童。他在次案被控於同年4月8日在大圍港鐵站外的公廁內猥褻侵犯16歲男童。辯方求情指根據報告，被告自2013年確診有自閉症且有輕度智障，難以結交朋友並受同輩欺凌，他亦因衝動而犯案。辯方指被告有看同性男子性愛影片習慣，從而有錯誤價值觀，但被告承諾會接受心理輔導。裁判官則指被告於兩案均是以藉口欺騙事主跟隨他再繼而非禮，當中以大圍的案件較嚴重，有直接觸碰到男童陰莖，故採納較高量刑起點。

首案案情指，被告在當日於會向14歲男童稱正進行研究調查，帶男童到站外傷殘廁所附近樓梯要男童脫下波鞋讓他嗅，期間他先隔着褲用陰莖磨男童下體，再用手碰男童下體但被躲開。被告於翌日被捕，其後獲准保釋；次案案情指，被告於當日下午在大埔墟港鐵站向16歲男童稱正進行運動習慣調查，其後尾隨男童乘車至大圍站，男童終同意做調查隨他到站外的公廁。他給男童一條泳褲叫他換上再小便，男童依從其指示，他則撫摸男童陰莖約3秒，再脫自己長褲強迫男童隔褲碰他陰莖10秒，再強抱男童10秒。男童回家後把事件告知父親，被告於6月6日被捕並承認犯案。

案件編號：ESCC 704,1722/2023