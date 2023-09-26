10校79生染流感　其中1人高燒不退需留醫

澳門再有學校爆發流感群組。當地衞生部門今日(26日)公布，接獲10宗學校通報的集體感染流感個案，涉及10間學校共79名學生，全部患者均已就診，其中澳門聖保祿學校1名患者因高熱不退需住院治療，現病情穩定。

患者自上周三(20日)起出現症狀，部分患者已到醫療機構診治。他們分別來自黑沙環斜坡的聖保祿學校K1F班6名學生，涉及1男5女；黑沙環中街的澳門浸信中學P3D班7名學生，4男3女；馬揸度博士大馬路的聖公會(澳門)蔡高中學(分校)P3B班6名學生，3男3女；台山菜園涌邊街的鄭觀應公立學校P6C班3名學生，均為女性。

賈伯樂提督街的東南學校K2B班亦有9名學生感染流感，包括5男4女；大連街的澳門大學附屬應用學校K1G及P5E班13名學生，5男8女；下環街的聖瑪沙利羅學校K3A班12名學生，8男4女；米尼奧街的聯國學校K3U班6名學生，3男3女；高地烏街的庇道學校初三B班4名學生，3男1女；東北大馬路的澳門坊眾學校I2B及P3B班13名學生，7男6女。