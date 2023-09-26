海外組織促英國就黎智英案制裁本港　港府斥干預司法程序

創辦壹傳媒的黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結而被判囚，至今服刑滿1,000天，其子黎崇恩日前聯同海外機構，呼籲英國對港府施加制裁。港府今晚(26日)發聲明，譴責及反對不同海外機構和媒體，就當局涉及黎智英案件所採取的執法行動及法律程序，作出誤導言論和抹黑，強調絕不容許任何人干預香港的司法程序。

黎崇恩日前聯同保護記者委員會及海外人權組織，公開致函英國貿易大臣巴登諾克要求會面，並呼籲英方對港府施加制裁。港府表示，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港的法治，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪；而任何人請求外國對香港或者中國進行制裁，亦會干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

港府又說，對於有關單位呼籲的所謂制裁嗤之以鼻，無懼任何威嚇，會依法堅定不移履行維護國家安全責任，敦促相關國家遵守國際法等，停止干涉純屬中國內政的香港事務，說任何將案件審訊扣上政治帽子的言論均極其荒謬和不恰當。