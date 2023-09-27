廚餘發電產副產品變堆肥　IVE：植物長得更茂盛

環保署去年邀請IVE健康及生命科學學科師生，研究O·PARK1在廚餘發電過程中產生的副產品堆肥，在園藝栽種應用時的成效。

中秋將至，跟親友「做節」餐餐大魚大肉，難免剩下大量餸菜。香港專業教育學院(IVE)健康及生命科學學科研究發現，若適當應用在廚餘發電過程中產生的副產品堆肥，不旦有助改善土壤酸鹼值、透氣度和持水能力等，亦可令寬葉十萬錯、豬毛蒿生等本地植物，生長得更茂盛和翠綠。若市民想用相關堆肥在家種植，到任何一個「綠在區區」設施，即可以綠綠賞積分免費換取。

IVE團隊在去年11月，獲環保署及其承辦商委託，研究把廚餘發電過程中產生的堆肥，用於園藝栽種的成效。而有機資源回收中心O．PARK1是香港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心，每日可把200公噸廚餘用作發電，厭氧分解過程中會產生的殘餘物，則可轉化成堆肥，平均每100噸廚餘，可生產約5至6噸堆肥。

團隊以不同比例混合40多公斤O．PARK1堆肥及其他常用栽種泥土，如黃花沙和茸草等，並栽種4種香港市區常見植物，包括大紅花、大葉龍船花等約1個月，及後再採集約50個泥土樣本，並用土壤檢測試劑等實驗分析數據。團隊成員、IVE保育及樹木管理高級文憑畢業生魏凱德指，分析顯示，O．PARK1堆肥可將土壤酸鹼值維持在近pH6.5至7.5的中性水平，泥土透氣度及持水能力較使用一般化學肥料好；加入相關堆肥的土壤，其氮磷鉀成分也較豐富，有充足營養，所種植的大紅花生長得相對茂盛。

團隊建議將O．PARK1堆肥與黃花沙按2:8比例混合使用，以及採用追肥方法，在施肥時圍繞植物根部的滴水線直接施肥。愉景灣現已在栽種寬葉十萬錯、豬毛蒿和假杜鵑時應用相關建議。

環保署去年邀請IVE健康及生命科學學科師生，研究O·PARK1在廚餘發電過程中產生的副產品堆肥，應用在園藝栽種時的成效。