政Whats噏：人流稀少生意淡薄　葉劉冀改善東日街市經營

中秋節將至，市面踏入消費高峰期，即使餸菜蔬果都特別好賣。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀，日前趁住出席東涌多個活動嘅機會，順道前往啟用只有半年嘅東日街市，結果佢目睹嘅並非門庭若市嘅興旺景象，反而係人流疏落，檔販大呻生意難做嘅冷清場面。回想今年3月開幕之初，東日街市好熱鬧㗎，未開門已見大批長者排隊等著入場，點解依家會搞成咁呢？

葉劉喺社交平台貼文，指當區居民過往嫌逸東邨嘅「香港街市」長期被領展壟斷，餸菜價格高昂，當局於是喺鄰近逸東邨同東涌港鐵站覓得嘅地方，以組裝合成法建造東日街市，儘管面積有限，但麻雀雖小、五臟俱全，開張之時共有36個檔位，乾濕貨、水果檔、肉檔及海鮮檔、中西式快餐店，甚至社企等應有盡有，然而只係半年光景，街市內嘅燒臘店停業、賣豆腐嘅社企消失、好多特色小食同乾貨店亦已拉門閉閘。佢話聽到唔少商戶訴苦，指街市人流稀少，其中一個原因係欠缺空調，盛夏每當西斜日照即燠熱難奈，而天花防水設施效用有限，每逢落雨就漏水，減低街坊前來購物意欲。加上街市位置唔顯眼，就算有街坊想幫襯，可惜附近又欠缺清晰路標指示。有商戶指街市由食環署經營，租金雖然便宜，但規管較嚴，例如燒臘店只可賣燒味，但不能賣燒味飯；如有租戶結束營業遷走，重新招標需時數月，方有新租戶遷入填補，結果種種因素令街市人流及客源愈來愈少，故此唔少商戶都希望政府能夠拆牆鬆綁。

聽完商戶同街坊嘅反映，葉劉話感到十分可惜，指政府運作有既定規則同程序，不過經營街市或商場，政府難以及得私人機構咁靈活，反應同流轉性都追不上市場，畢竟私人經營嘅街市若發現人流愈見稀少，必定加大力度宣傳，如活用手機應用程式或社交媒體，推出購物積分折扣優惠，甚至加大力度網上宣傳。葉劉話與同事由東涌港鐵站步往東日街市，發覺沿路不單止缺乏指示牌，好多居民都唔知道東日街市所在！

縱然居民投訴東日街市有諸多不足、政府經營街市也面對許多困難，但葉劉話希望政府盡快想方法加大力度宣傳。譬如沿路增添指示牌、加快重新招標程序，務求呢個解決當區居民賣餸需要嘅東日街市，能夠繼續經營落去。