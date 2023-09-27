70歲老師傅再「出山」　重塑復古火龍

薄扶林村舞火龍復辦，火龍設計亦煥然一新。該村火龍會總監蕭崑崙透露，今年特別邀請了70歲老師傅再度「出山」，與年輕師傅一同紮出數十年前版本的「復古火龍」，龍顏圓潤，嘴小含蓄，瑞氣呈祥。蕭相信兩代師傅交流下，能夠更好承傳舞火龍文化。

復古火龍看似與近年的分別不大，但蕭崑崙笑言龍的形態、紮作方式大有不同。他指，最近20至30年的火龍龍頭的面形修長「瘦瘦的」，而嘴一般撐得較大，「惡死點」，雙耳會向橫打開，較寬闊。但今年中秋節正日現身的火龍面形會較圓潤，嘴則相對細小，「較含蓄」，耳朵亦向後拉長點，是數十年前的版本。

蕭崑崙提到，今年趁舞火龍復辦下，特意邀請70歲老師傅復出，嘗試做回舊時的火龍。他續指，除了面部形態上的分別，支架的紮作方式亦改變，例如近年的火龍骨架一般會從竹身切開3個口，砌上龍頭的支架，雖然做法較易處理，卻被老師傅指會削減竹枝的堅硬度，於插香後容易斷裂。因此復古火龍亦依照老師傅所教導方式，於不切割竹枝下，利用綑綁火龍骨架及龍頭。

復古火龍唯一不變的或是其長度及插香支數，蕭崑崙透露今年火龍維持長20米，插上約3,500支香，插香後重至少40至50斤，由14人負責舞動。他提到，各位師傅兼顧正職或學業，每天抽時間同心協下力下，最花時間的龍頭已紮好，龍身亦已架設，只待綁上3層禾草及貼上龍頭的牙齒、鼻等便完成，整體花約1個月時間製作。