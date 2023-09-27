廣東涼果廠　洩漏毒氣4人亡

涼果工廠在製作涼果時都會添加不同化學物質。今年7月初，廣東省揭陽市一間涼果廠發生一宗中毒事故，造成4人死亡、一人受傷。

經調查後，揭發該工廠在停產期間，發生硫化氫氣體洩漏事故，「硫化氫（hydrogen sulfide）」氣體從一個老舊噴淋塔與水解酸化池連接管的破損處漏出，再經過罐體旁的門擴散到庫房，最終引致4人死亡。內媒更揭發，該工廠在2020年10月曾被揭陽市生態環境局揭西分局處罰10萬元人民幣，行政處罰決定書顯示，該廠建設項目未申辦環境影響評價文件，擅自開工建設。

「硫化氫」是一種無色、對人體有毒性的急性劇毒物質，具有臭雞蛋味，吸入小量高濃度硫化氫可於短時間內致命。濃度只要0.2ppm即可嗅出其臭味，150ppm就可使喚神經麻痹，一旦濃度去到600ppm，可令人於一小時內死亡，1,000ppm更會造成呼吸麻痹，人類若暴露於此環境，基本上即使只呼吸一口氣都會瞬間死亡。

台灣於2016年發生一宗悲劇，一間肥料公司有員工清洗暫存槽，因作業範圍的硫化氫濃度太高，達300到1,000ppm，結果導致兩死5傷。

至於水解酸化池，目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機物轉變為溶解性有機物，特別是工業廢水，而酸化過程中會產生包括揮發性脂肪酸、醇類、二氧化碳及硫化氫等物質。專家指「滴滴涕」及「亞硝酸鹽」皆屬非溶解性有機物，故涉事的涼果工廠設置的水解酸化池，不排除是要將上述兩種非溶解性有機物變為溶解性有機物，從而減少剩餘污泥的排放量，降低污泥處理費用。