涼果高糖高鈉　常食增腎臟心血管負擔

涼果一般含高糖及高鈉，例如每100克杧果乾就有44至55克糖，同樣分量的八仙果及金欖的糖含量亦相若，超出世界衞生組織建議每日攝取50克糖的指引。鈉含量方面，話梅有7,000至10,000毫克，八仙果更高達兩萬毫克，遠超世衞建議每日攝取2,000毫克的指引。營養師指，吸取過多鈉會增加腎衰竭和骨質疏鬆的機會，而過多糖就會增加肥胖及患心血管疾病等風險，建議市民少食多滋味。

「家營營養中心」營養師陳筠霖指，根據世衞指引，成人每天攝取的鈉量應低於2,000毫克，而糖分是50克。若長期攝取過多鈉質，除了會增加高血壓、中風的機會，亦會加重腎臟負荷，因為鈉質需要由腎臟過濾經尿液排出，同時亦帶走鈣質，會增加腎衰竭和骨質疏鬆的機會。

至於攝取過多糖分會增加肥胖風險，及增加慢性疾病風險，例如心血管疾病和脂肪肝等。另外亦可能導致牙齒問題，例如蛀牙。她建議市民少食多滋味，例如一周吃一至兩次，每次吃大概10克涼果，相當於一至兩粒或片，若有糖尿問題，腎病及高血壓等人士就建議更加吃少點。食安中心亦提醒市民，應向可靠及信譽良好的商販購買水果製品，包括涼果。涼果一般含高鹽分和糖分，市民應保持均衡及多元化的飲食，減少食用高鹽和高糖食物，市民可參考預先包裝食物的營養標籤上的資料，選擇較低鹽和低糖的食物。