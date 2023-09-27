東方日報A1：黑心涼果致癌　食壞腦　引發流產

不少市民愛吃生津解渴的「口立濕」涼果，惟早前廣東省揭陽市有涼果廠發生毒氣洩漏，導致4人死亡，事件令人關注涼果生產安全，亦擔心吃到黑心涼果。本報記者聯合專家早前抽驗多款涼果，包括話梅、杧果乾及八仙果等，檢測其農藥「滴滴涕（DDT）」及防腐劑「亞硝酸鹽（Nitrite-nitrogen）」含量，發現90%樣本兩者皆超出上限，最誇張的杧果乾樣本分別超標逾143倍及18倍。醫生指，該兩種物質都有致癌風險，人體吸收過量「滴滴涕」會影響神經系統，隨時食壞腦；更會增加孕婦早產，甚至流產的風險。

本報記者於柴灣、灣仔及荃灣不同店舖及臨時攤檔，並連同於內地網購，合共選購5款涼果，包括話梅、八仙果、杧果乾、陳皮及金欖。每款涼果都有兩個樣本，分別購自本地，以及網購自內地。網購的話梅、八仙果及陳皮則均來自揭陽市。

為測試這些涼果是否含有對人體有害的物質，記者將樣本交予專家檢測其「亞硝酸鹽」以氮計含量，以及「滴滴涕」含量。按照美國環境保護署（U.S. EPA）制訂的最大容許污染濃度，「亞硝酸鹽」以氮計為1ppm。根據「香港除害劑最高殘餘限量資料庫」，大部分蔬菜及水果的「滴滴涕」法定限量0.05ppm。

檢測發現，除網購自揭陽市的話梅（樣本一）兩項物質都沒有超標外，其餘9個樣本的每100克「亞硝酸鹽」及「滴滴涕」含量都超標，當中超標最嚴重的為網購自山東市的杧果乾樣本，「亞硝酸鹽」超標18.9倍，而「滴滴涕」含量為7.24ppm，超標143.8倍；同樣網購自山東市的金欖樣本，「滴滴涕」超標113.8倍。

家庭醫生關嘉美指，「滴滴涕」是二級致癌物，而「亞硝酸鹽」是可引致多種癌症的防腐劑，前者亦是有機溶劑，人體吸入後會「親脂肪」，難以降解，可使內分泌失調，干擾賀爾蒙「例如啲男人會有乳房」，孕婦攝取過量更會導致早產，畸胎，甚至胎死腹中。她指，涼果一般不用冷藏，相信商人加入「亞硝酸鹽」為加強防腐，惟此種物質可引致胃癌、鼻咽癌等多種癌症，因此呼籲市民少食為妙。

香港高等教育科技學院（THEi）兼職科學講師梁浩文指，涼果本身由新鮮蔬果製成，為了讓成品更鮮艷及不腐爛，通常會加入很多防腐劑，種植過程亦會加入殺蟲劑防蟲蛀，這些都是持久的污染物，也會殘餘在涼果中，不容易分解及沖刷。他又指，涼果及防腐劑也是有機物，烘乾時在高溫下會產生一些衍生物，或變質成有毒物質，可以令進食人士急性中毒，也不排除進食過量會積聚高濃度污染物在體內，故此不建議一次過進食過多，亦應購買有標籤的涼果，避免購買不明來歷及沒有認證的產品。

食安中心發言人指，由去年至今年6月，共抽取超過7,400個水果及其製品樣本作化學及微生物測試，除16個樣本被驗出除害劑殘餘、防腐劑或金屬雜質含量不符相關規定或違反食物標籤規例外，其餘樣本通過檢測。中心已公布有關不合格樣本的檢測結果並跟進。

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