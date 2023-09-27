樂華邨無障礙通道　爆承辦商財困影響工程　議員斥路政署隱瞞

「人人暢道通行」不暢通！觀塘樂華邨行人隧道興建升降機項目出現延誤，有立法會議員直斥路政署官員知情不報，「密封」外判承辦商因財困而致工程延誤的消息，隱瞞觀塘區議會，而事件發生逾6個月後，直至昨日(26日)有區議員再追問下才交代真相，區議員更稱「都係第一次聽財困」，批評路政署監管不力，指升降機現只完成地基工程，勢必延期竣工。

連接觀塘振華道及樂華南邨的行人隧道現正興建兩部升降機，有關項目在2019年10月動工，原定2023年第3季完工，及後推遲至2023年第4季。九龍東直選議員兼觀塘區議員顏汶羽指昨日區議會轄下交通發展及運輸委員會討論有關項目，路政署人員匯報該外判承辦商因財困而無法開工，而原來部門早於3月得悉，卻一直沒向觀塘區議會報告。他批評路政署監管不當，且「知情不報，漠視區議會」，做法對區議會「相當唔尊重」，又質疑署方在過去兩年沒有在文字報告中詳細交代工程進度，即使交代亦只向當區區議員蘇冠聰交代，更沒有在文字報告中交代工程公司出現財困。

顏汶羽又引述路政署代表指目前沒有更改竣工時間，仍以2023年第4季完工為目標。但顏質疑項目現時只完成升降機地基工程，質疑今年底未必能夠完工，估計項目延工會影響逾萬人，更令輪椅使用者需要花多10分鐘時間另覓地方過路。

當區區議員蘇冠聰表明一直關注工程進度，早在疫情前已發現工程進度慢，但當時慢仍有進度，然而在疫後「直程無進度」，「有啲時間無人開工」，即使有人開工「似執嘢多過做嘢」。他又稱，路政署一直派外判商向他交代工作進度，但他已覺得工程出現問題，曾多次要求署方與其對話，但都不得要領，即使在區議會上詢問進度署方職員仍支吾以對。直至昨日會議，署方才向區議會交代有財困問題，指自己「都係第一次聽財困」。

蘇冠聰批路政署無監督，認為即使工期受疫情影響「都無理由係咁」，又指工程有標書列明工程進度，但路政署「唔跟同唔監管」，而議員亦無法得到文件，難以監督工程進度，認為以現時進度能夠在2024年落成「都偷笑」。

東網記者昨午4時許亦到有關工地視察，發現現場沒有工人工作，估計工程僅為初步階段，目測只完成升降機地基工程。

路政署回覆東網查詢時指，已敦促承建商盡快調配資源，以改善工程進度，並已向承建商發出警告信，會見承建商管理層檢討進度，以及在承建商的評審報告中反映工程進度緩慢問題，又指會繼續按照相關合約嚴肅跟進工程進度，密切監察承建商的表現，以盡快完成工程。 署方又重申，一直有定期向觀塘區議會轄下交通發展及運輸委員會匯報上述升降機工程的進度。