西九意外當局擬引新罰則追究至大判　孫玉菡：責任不會「外判」

西九龍柯士甸道西一地盤下方發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。港府早前表示對事件感關注，勞工及福利局局長孫玉菡今早(27日)在電台節目表示，事故現場屬於密閉空間。根據法例，進入密閉空間工作須有合資格人士先評估，決定是否適合，再將相關資料貼在當眼處，以及提供足夠保護裝置。初步調查顯示，當局找不到證據有合資格人士曾在事前進行風險評估，相信有人未依法例做足工序。孫強調，若有任人不依法例，當局會依法追究。

問及應由地盤負責人、承建商、前線工程主任，負責判定現場是否密閉空間，孫玉菡表示各方都有責任，根據《職安健條例》，僱主需要在合理範圍內，確保工人的工作地方安全，即使工程已分判，但涉及的安全責任不會一併「判走」。初步顯示，涉事地盤並無做足法例要求的工序，政府不會因工作已分判，而只追究負責前線工作的工程公司，大判同樣會被追究。勞工處等部門會循不同角度，調查事件的來龍去脈，當局亦會重新審視。

坊間質疑密閉空間工作的安全性不足，孫玉菡表示，新的《職安健條例》已於今年4月獲議會通過並生效，當中大幅調高罰則，希望向全社會發出重視職安健的清晰訊號。是次意外一旦證實有人嚴重疏忽，當局會與律政司商討及考慮引用新罰則，循「可公訴罪行」程序追究僱主的一般責任，最高可判罰款1,000萬元及監禁2年。他重申，有較嚴厲的罰則，才有阻嚇作用。

加強巡查及教育方面，孫指，當局將會探討是否要求每次有工人前往密閉空間工作，均要向勞工處或相關部門上報。勞工處自周一(25日)起，已巡查全港地盤的密閉空間，預料需時兩周，若發現違規行為會要求地盤停工，甚至按程度依法追究。