照顧者熱線首日接370求助　9成屬第一層服務　成功轉介1個案

早前秀茂坪邨一對智障中年兄弟在寓所雙亡慘劇，引起社會高度關注。當局事後公布推出一條24小時照顧者熱線，亦將推出一站式的資訊網站加強支援。營運熱線的東華三院稱，昨日(26日)起投入運作的熱線，首日接獲逾370個來電，比想像中多，9成屬於第一層服務，即關於資訊提供或照顧者壓力管理問題。

勞工及福利局局長孫玉菡在電台節目表示，對事件感到痛心及惋惜，最重要在照顧者方面加強工作，昨日推出了24小時照顧者熱線182183，亦將推出一站式的資訊網站。對於有困難的家庭及人士，有各種支援服務，但關鍵點是要對接得上，希望通過一連串的行動，強化對照顧者的支援。

對於醫管局表示，兩名死者的弟弟曾向醫務社工表示，兄長有能力照顧媽媽。孫就指醫務社工有了解他們的家庭狀況，當時理解到兩兄弟都有照顧自己的能力，強調每個部門都想幫忙，但有時個案涉及千絲萬縷的狀況，當局亦希望盡可能幫助。他了解過當時社工的工作，同事都是盡本分工作，希望避免慘劇發生，如果回頭看，能再做多些，當然會更加好。

至於該條熱線的營運工作，社署委聘東華三院營辦，昨日起投入運作。東華三院社會服務科主管婁振陽在同一節目中指，首日共接獲370多個來電，較想像中多。昨日的來電中，9成都屬於第一層服務，即關於資訊提供或照顧者壓力管理問題，負責接聽的社工會給予如何申請基金、經濟援助安排、公私營醫療資訊等；亦有不少照顧者致電表示壓力很大，需要他人聆聽、支援或開解。另外，昨日亦成功協助一名家長，轉介一宗有特殊需要的小朋友到殘疾人士地區中心。他指在轉介服務方面設有績效指標，希望在24小時內成功將個案轉介給接收單位，其後社工會致電單位確認是否收到個案。

另一方面，支援專線亦為有緊急需要的個案提供外展探訪，婁振陽指出，如接獲該類個案，社工會先做風險評估，如發現照顧者壓力「爆煲」、精神狀況突然變差、甚至對自己或他人的人身安全造成威脅，外展隊會在1小時內抵達現場，為照顧者提供評估或支援。他指出，未必每宗個案都適合打999求助，因為有些照顧者需要陪伴、聆聽或情緒支援，在關鍵時刻由專業社工提供協助相信可改善情況。