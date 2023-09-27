參與2019年港鐵太子站示威　3被告分別判囚6周至3個月

2019年8月31日有示威者在港鐵太子站涉嫌襲擊執法人員，並毀壞站內設施，多人被捕。其中3人早前分別承認阻差辦公及在公眾地方管有攻擊性武器罪，押後至今（27日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官聽罷辯方進一步求情陳詞後，判3人分別入獄6星期及3個月。

今日接受判刑的3名被告是劉汝恒（28 歲，髮廊職員）、劉洪發（26 歲，運輸工人）和黎卓如（25 歲，學生）。劉汝恒早前承認阻差罪，今判囚6星期。同意案情提及，當晚執法人員把一名黑衣男子按在地上，期間劉汝恒嘗試拉開黑衣男，他之後遭執法人員制服，過程中曾經掙扎。

劉洪發及黎卓如早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們攜有能發出雷射光束的裝置，他們今日同被判入獄3個月。本案尚有7名被告，包括顧文軒、葉禮豪、許肇彰、蔡浩賢、郭俊駒、楊啟源及鍾日傑（21至32歲），各被控襲警、企圖阻礙或阻撓在正當執行職務的警務人員及在公眾地方管有攻擊性武器罪。除許肇彰暫未答辯外，其餘6人均不認罪，案件押後至11月6日，屆時會為不認罪被告進行審前覆核，亦會處理餘下一人的答辯。

案件編號：KCCC 1429/2023