安達臣道冧天秤釀3死6傷　控方申押後獲批

去年9月安達臣道地盤天秤塌下意外，釀成3死6傷。勞工處分別對涉事工程公司及相關人士作出共67項票控，涉及7間公司及4名人士。該11名被票控被告的案件，今早(27日)於觀塘裁判法院分批作提訊，暫毋須答辯。控方指調查至今仍在進行，近日亦再有其他涉案公司及人事被票控，涉及9張傳票，並將於明年1月30日提訊，故申請將本案再押後至當日才處理。雖然有6名被告表明反對押後，但裁判官最終批准控方申請，不過控方須在提訊前須交出更新的案情撮要，並呈交時序表交代案件進展。

是次11名被告分別為精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務所有限公司、周漢裕、郭俊聰、黎浩賢及潘志財。眾被告共涉67項傳票控罪，當中的忠誠、新科、周、郭、黎及潘均反對押後，並指案件拖延已久，應盡快處理。他們又稱控方呈交的撮要亦不完整，且未有清楚列明對個別被告的指控及檢控基礎等。他們均擔心下次提訊仍沒有進展。控方則指本案涉及多人傷亡，牽涉人事極廣，涉及多張票控且不排除會再有新票控，複雜程度與其他案件有分別，押後實屬有必要。裁判官最終批准控方申請。

有關郭、黎及潘3人，據控罪書指他們均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，潘志財亦為合資格檢驗員。郭被控1罪、黎被控2罪、潘被控5罪，8罪當中包括沒有為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施等罪。至於首次提訊的8名被告，周漢裕被控交付虛假證明書或作出虛假報告等10項控罪；其餘7間公司共被控49項控罪，包括東主的法律責任等控罪，當中的精進建築有限公司被控共17項控罪，為被控最多控罪之被告。

案件編號：KTS 26615/2022，KTS 1171-77，4218-39，4427，4508-12，4514-19，4521-22，4524-35，4777-87 /2023