光顧「巫師」殺害老鼠作法　24歲男顧客判100小時社服令

自稱巫師的男子聲稱可以藉殺害動物，來讓情侶分手。另一名男子涉嫌花6,000港元光顧，最終「巫師」稱已殺老鼠作法。涉案男顧客因而被控串謀殘酷對待動物罪，並於早前承認控罪，今（27日）於西九龍裁判法院被署理主任裁判官香淑嫻判處接受100小時社會服務令。香官指斥被告對動物十分殘忍，且十分自私，為了自己打算以傷害動物作為手段，幸好沒有動物因其殘暴意念而受傷，故判處社服令。

24歲被告黃晉賢，報稱任職銷售員。案情指，2021年8月11日，有市民發現有Instagram 帳戶說可以用老鼠、兔子的血液來幫人改善關係，收費最低1.5萬港元。該市民答應花1萬港元光顧，同時報案。執法部門接報後，趁「巫師」唐綽謙到場，擬於墳場殺兔時，當場拘捕唐。

調查顯示，黃晉賢曾與唐綽謙透過WhatsApp 通訊，其中唐綽謙表示，可供犧牲的動物，包括兔子、青蛙、倉鼠及老鼠，其中兔子和倉鼠收費較昂貴。被告最終選擇青蛙，轉帳6,000港元作訂金，再傳一對男女照片，作為「分手儀式」對象。惟唐綽謙最後以死老鼠照回覆，以完成儀式；唐於早前承認共9項串謀或企圖殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

案件編號：WKCC 2353/2023