兩殘疾人士科技津貼　明日起接受申請

為方便殘疾人士瀏覽互聯網上的資訊，同時協助個別在學習或工作上必須使用高效能資訊科技並有經濟困難的視障人士購置這些器材，並資助符合資格的殘疾人士購置所需的電腦設備，社會福利署今日(27日)宣布，第6期「視障人士資訊科技計劃」及第48期「個人電腦中央基金」，均於明日(27日)至10月31日期間，接受合資格人士或機構申請。

「視障人士資訊科技計劃」申請獲批核的機構，可獲資助購買載於計劃參考便覽附表中的高效能中文讀屏設備(上限為9,800港元)及/或點字顯示器(上限為36,000港元)及/或輔助儀器/便攜式儀器(上限為66,300港元)。申請獲批核的個別人士可獲資助購買載於同一附表中的高效能中文讀屏設備(上限為9,800港元)及/或輔助儀器/便攜式儀器(上限為49,600港元)及/或點字顯示器(上限為32,400港元)。

「個人電腦中央基金」方面，申請人必須符合多個條件，包括正接受康復服務機構或勞工處展能就業科所提供的服務並得到該單位的推薦；公開就業遇到困難；提供可行的業務計劃，而該計劃必須使用電腦設備；有經濟困難，無法購置業務計劃所需的電腦設備；有能力操作電腦以實踐其業務計劃；以及取得作出推薦的康復服務機構或勞工處同意在申請人獲得資助購買電腦設備後提供輔助和跟進服務。