美酒佳餚巡禮10.26假中環海濱　300攤位雲集全球名酒及美食

香港旅遊發展局今日(27日)宣布，「香港美酒佳餚巡禮」闊別5年回歸實體，下月26日起一連四日於中環海濱活動空間舉行。今年活動有約300個美酒美食攤位，來自36個國家，較上屆多，又引入時下流行新酒品，包括泰國「新緯度」葡萄酒、中國葡萄酒等，市民下月10日起，可於網上購買入場券及品味通行證。

旅發局表示，今屆活動除繼續搜羅全球名酒，另搜羅17個國家地區美食，佔現場近百攤位，包括日式燒烤、懷舊避風塘炒薯仔、黑糖珍珠爆漿蛋撻等特色美食。場內主舞台每晚亦設有音樂表演，大會分別邀請來自美國、菲律賓等歌手及組合到現場演唱助興。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文預計，今屆巡禮約有14萬人次入場，與2017年相若。對於有聲音批評本港夜市食物定價貴，大會會否相應調低食物價格，他指活動的特色美食有加入創意元素，相信與其他夜市提供的食物不同，加上場內是以品味券兌換美酒食物，不能反映實際價錢，故不適合與銀碼相提並論。

市民旅客下月10日起，可以透過旅發局網站購買入場券、品味通行證，以及「品味學堂」門票。入場票價介乎20至40港元；品味通行證票價則介乎200至400港元，前者可兌換8張品味券及1隻可回收杯子，後者則可兌換14張品味券，以及1隻紀念版酒杯。旅發局在巡禮後，將聯同超過300間餐廳及酒吧，在11月打造「品味全城」，推出各項優惠，包括蘭桂坊餐廳酒吧85折精選優惠、人氣餐廳專屬菜單7折優惠等。