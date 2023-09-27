粵港澳罪案3個月檢4.1億非法物品　逾85%屬毒品

本港社會雖然復常，但治安問題卻愈見嚴峻。香港執法部門今日(27日)公布，在6月12日至本月21日，進行代號為「雷霆2023」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動，期間拘捕6,400人，當中年齡最細只有10歲。而行動中檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約4.1億港元，其中毒品達逾3.5億港元，佔整體約85%。

是次行動期間，當局動員超過8.3萬人次，搜查約3,100間處所，搗破包括非法賭檔、賣淫場所、無牌酒吧，以及高利貸集團等非法場所，並拘捕6,400人，當中包括4,115男2,285女，年齡介乎10至85歲，其中849人為內地人士，471人屬非華裔人士。同時檢獲大量非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值1,200萬港元疑為犯罪得益的現金，以及市值超過3.5億港元的毒品，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒及海洛英。

上述被捕人涉嫌干犯與三合會有關或有組織的犯罪活動，包括傷人、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、自稱三合會成員、經營非法賭博場所、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、販運危險藥物、協助未獲授權進境者留下、以過高利率放貸、以欺騙手段取得財產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)等。