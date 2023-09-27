倒插區旗點處理　政府稱意圖很重要　非故意侮辱或沾污毋須擔心

《2023年區旗及區徽(修訂)條例草案》法案委員會首次會議今（27日）召開首次會議，議員梁美芬重提2016年時任議員鄭松泰倒轉插五星旗及區旗事件，問及會如何處理不小心使用區旗例如倒插，犯罪意圖是否一個考量，政府指10.1臨近，只要市民不是故意公開刻意侮辱或沾污，毋須擔心，強調意圖很重要。

相關條例修訂包括包括加強保護區旗及區徽、明確區旗及區徽的使用和回收，和加強區旗及區徽的教育和宣傳。條例草案已完成逐條審議。政制及內地事務局常任秘書長傅小慧強調修訂在於進一步規範區旗及區徽的使用，讓市民自覺保護區旗及區徽，亦表明不會容忍公開刻意侮辱區旗及區徽的行為。她又指修訂草案只是清晰化屬於犯罪的行為，強調意圖很重要，只要市民不是故意公開刻意公布侮辱或沾污行為，毋須擔心。

對於香港駐倫敦經濟貿易辦事處大門及牆壁早前遭人噴漆，區徽亦被塗污，議員陸瀚民指今次修例並不包括「域外法權」，有否其他辦法整治不法之徒和防止同類事件發生。傳指事件令人氣憤，要留意實際案情跟進，政府亦予以譴責，亦要求國外當局有效嚴懲跟進，又形容事件「直情是破壞公物」。

對於大型活動中的回收，議員林琳認為政府應該與供應商合作，在現場提供回收點以方便市民。至於宣傳渠道，政府應該投放更多資源，使用網絡廣告等方式，以確保條例能夠廣泛傳播。傅指已有回收機制且網站公布18區的回收點，回收順利，草案只是正式化區旗及區徽的回收。傅又指暫時不需設立更多回收點，反而大型節日包括10.1等要求回收商頻繁回收，至於未耗損的區旗區徽，市民可留住。此外，法案委員會已完成逐條審議修訂草案條文。