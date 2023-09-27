涉光城者炸彈案餘下3被告今應訊　法官：判監無可避免

組織「光城者」疑策劃以炸藥破壞政府設施，事件中多人先後被捕及起訴。其中6人早前分別在高院承認違反國安法下的串謀恐怖活動罪，以及串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，4人已處理判刑；餘下2人，連同同案一名尚未答辯的被告，今（27日）在高院應訊。法官明言，判監幾乎是無可避免。司法機構網頁顯示，本案將會押後至11月11日，屆時會處理3人的求情及判刑，預計需時180分鐘。

今日出庭應訊的3名被告是何裕泓（男，19歲）、陳凱量（男，24歲）和女生郭文希（女，20歲）。其中何裕泓早前承認於2021年4月1日至7月5日，在香港組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動；郭文希承認在同一時段，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸；陳凱量則尚未答辯。何及郭續還押，陳則續准保釋候訊。

本案中已接受判刑的4名被告，包括男生歐文（21歲）、姓陳男生（17歲）、姓羅男生（17歲）及女生蘇穎貞（19歲）。4人之前承認串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，其中歐文判囚5年8個月，陳、羅及蘇則被判入教導所。

案件編號：HCCC 103、104/2022