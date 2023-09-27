查驗寄港蛋白粉包裹　檢值800萬K仔拘兩男女

海關機場科人員，於上周二(19日)透過風險管理原則，揀選並查驗一票由德國運抵本港的空運郵包，該郵包報稱載有健康保健品。關員對該郵包進行檢查時，發現內裡有兩種報稱是蛋白粉的膠桶和奶粉，但由於以這種高昂成本只是運送兩桶運送總重量達20公斤的奶粉抵港，情況引起關員懷疑。

關員隨即利用X光電腦掃描系統及拉曼光譜儀器進行檢查及分析，結果在該兩箱蛋白粉當中，發現兩大包共重15公斤的懷疑氯胺酮(K仔)，市值約800萬港元，案件隨即交由海關毒品調查科跟進。

經跟進調查後，人員於昨日(26日)展開監控派遞行動，分別在牛池灣及油塘拘捕兩名涉案的本地人士。首名在牛池灣被捕的女子18歲，報稱無業；第二名在油塘被捕的男子(30歲)，報稱廚師，調查發現女疑犯是本案郵包的收件人，相信她收受1000至2000港元報酬而協助收取貨物，並安排把該貨物送至油塘，交予男疑犯作進一步處理。被捕兩人並不相識，他們俱已被扣查，海關正循兩人的人脈關係，及幕後可能涉及的犯罪團夥作出深入調查。

在今次案中，海關留意到犯罪集團把一些懷疑氯胺酮混入一些極為類近的蛋白粉當中，以圖漁目混珠，但海關一直配備精準及先進的儀器進行查驗工作，從源頭堵截有關毒品流入市面。