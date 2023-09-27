打擊黑的及白牌車拘10人 尖沙咀往迪士尼「獅子開大口」收800

執法部門過去多次打擊黑的。

今年首8個月，執法部門收到超過2,700宗關於的士拒載及濫收車資的投訴，數字較2019年全年高出1成8。鑑於問題嚴重，而且十一長假期臨近，執法部門自上周五(22日)展開為期兩周的行動，針對性打擊「黑的」等公共服務車輛違規，以及非法載客取酬的「白牌車」，至今一共拘捕9男1女。

被捕人士包括3名的士男司機，人員以涉嫌濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證將他們拘捕，同時發出17張傳票。其中一次行動中，人員喬裝顧客，從尖沙咀截乘的士前往迪士尼樂園，相關路段的合理車資大約200多港元，惟涉事司機按咪錶收取額外附加費，最終索款約800港元，情況令人髮指。

另一方面，人員留意到非法「白牌車」在機場、山頂和港珠澳大橋口岸一帶活躍，於是透過「放蛇」及設置路障進行打擊，成功拘捕6男1女，涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。

而截至昨日(26日)，執法部門針對公共服務車輛構造及保養，以及相關司機不負責任的駕駛行為，一共發出177張定額罰款告票，並拖走5輛涉嫌違反規例之的士；對於阻礙旅遊巴上落客的違泊行為，人員累計發出超過6,000張定額罰款告票，拖走9輛涉嫌阻塞交通的車輛。