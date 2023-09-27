疫下遭凍薪工友去年僅微調5%人工　機電聯促調整追通漲吸新血

香港機電業工會聯合會屬下電器、空調制冷和消防成員會，在最近3個月以問卷訪問約1600名行業工友及持份者，並按結果提出薪酬調整方案，由11月1日起，每工工資平均調升約5%。聯會指考慮到本港經濟疫後復甦速度遜預期，建議增幅時已相當克制。

其中港九電器工程電業器材職工會宣布，大工(熟練技工)日薪調整至每工工資1,600港元，或按現有水平每工增80元或上調5%，中工(半熟練技工)及見習技工等，每工工資按現有水平每工增80元；月薪按現有工資加5%。香港空調製冷業職工總會則宣布，大工每工工資調整至1530港元，中工每工工資1,190港元，助理員每工1,000港元；月薪按現有工資加5%。消防保安工程從業員協會亦稱，大工每工調整至1,490港元。

聯會主席張永豪指，工友在疫下凍薪，至去年才微加5%，但近年本港通脹持續，一份早餐由約20港元，加價至逾50港元，故提出方案，盼助工友改善生活，享受經濟成果。他續指，今年建造業整體情況暢旺，工友基本每月工作20日或以上，明年更預期迎來新高峰，料業界在未來10年都不欠工作。惟行業薪酬較低，加上港人一向較少看重工匠精神，工友社會形象遜其他工種，較少人願意入行，故亦盼透過調整薪酬，提高行業對年輕人以至潛在勞動人口，包括婦女等的吸引力；又透露婦女在工友中的佔比已增至約5至6%。針對政府輸入外勞計劃，張冀當局以本地工人優先，提供資助培訓工友「一專多能」，增競爭力，並為輸入外勞設年期限制。