男商人冒充廉署人員8罪罪成　裁判官：被告辯解不合邏輯

廉政公署早前控告一名男商人，指他向3人涉嫌冒充廉署人員，在案件押後期間，他又涉嫌上載5段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些片段。涉案商人被控3項冒充廉政公署人員及5項妨礙司法公正罪，案件經審訊後，今（27日）於西九龍裁判法院被裁判官曾慶東裁定8罪罪成。曾官指被告的辯解不合常理且不合邏輯，並認為他確有冒充廉署人員並上載閉路電視片段以圖嚇怕及影響控方證人。

裁判官指有迹象顯示被告有精神問題，辯方律師亦確認向被告索取指示時亦有此懷疑。裁判官指被告行為迹近有被害妄想症，為了被告利益，決定先提取其背景及精神科報告，考慮是否適合判處醫院令，並押後至10月11日判刑，期間被告須還押。

67歲被告譚榮柏，報稱任職商人。他被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在YouTube上載5段短片，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即作為被告，在該案開審前在YouTube上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

控方證人指2021年11月5日下午，他們在任職的診所先後收到電話，對方聲稱是譚姓廉署人員，想查詢由譚思宗醫生發出的收據，又稱懷疑譚開出有關1名羅姓病人的醫生紙屬虛假；被告自辯則解釋事件源於他前女友駕駛他的汽車與羅姓男子的汽車發生禍遭入稟索償，雙方最終私下和解，保險公司要他分擔賠償。他懷疑羅的醫生紙證明屬虛假，故致電相關診所查詢，但從無冒認是廉署人員。他又指被捕後，發現該診所就他致電查詢的閉路電視紀錄有造假用以誣陷他，他遂把相關片段上載YouTube，以提醒案件主管。裁判官認為被告指所有事件均是造假並要誣陷他，但該些人士與他不相識，且無利益可言，卻聯合一起造假，認為不合常理。

案件編號：WKCC 3845/2022