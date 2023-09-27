誤當賭博為投資　研究指嗜賭者及其家人理財能力低於一般人

賭博不只影響個人，還會影響家人。錫安社會服務處勗勵軒輔導中心與香港理工大學應用社會科學系合作，進行《香港理財能力及賭博行為研究》，發現賭博人士及其家人或伴侶的理財能力較一般香港人低，但其家人或伴侶的理財行為自律性卻比一般人高。研究團隊建議，政府可考慮從賭博人士及家人的理財教育作為戒賭切入點，以家庭或社群為本，輔助他們共同建立合理的理財計劃和期望，包括學習風險管理及正確投資方法及工具等，亦可直接減輕賭博人士對其下一代財務管理的負面影響。

相關研究於去年1月至今年2月期間，對象是在過去一年內曾向錫安求助的賭博人士及其家人或伴侶，共收回316份問卷及進行25場深入訪談。問卷結果顯示，在滿分為21分的理財 能力評分中，賭博人士的得分為13.8 分，而其家人或伴侶的得分為14.4分，較一般香港人的平均分14.8分低。其中，滿分為7分的理財知識方面，賭博人士及其家人或伴侶的得分分別為5.3分和5.2分，而一般香港人的平均分為6.2分，屬相差最大的項目。不過，賭博人士的家人或伴侶的理財行為自律性在9分中取得6.2分，反而比一般香港人的5.8分和賭博人士的5.7分都要高。

錫安社會服務處勗勵軒輔導中心主任及註冊輔導心理學家嚴廷玲表示，賭博人士的生活焦點大多放在賭博上，且誤當賭博為理財的一種，較少接觸健康理財知識。至於賭博人士及其家人，因有心理準備要為賭博的家人償還債務，故不大部分只保留現金和銀行存款，沒有足夠的時間及空間思考理財知識。理大應用社會科學系系主任崔永康補充，賭博人士的家人或伴侶切身受賭博問題困擾，故可能有更高的理財行為自律性。

現年40多歲的X小姐，為一名全職照顧者，現與70多歲的母親及哥哥同住。她憶述，母親及已離世的父親有40多年的賭博行為，印象最深刻，是一次小學準備上學時，發現家中大門被追債人鎖起，門外被淋紅油；父母亦曾「輸過一層樓」。她坦言，自小對父母的賭博行為感到羞恥及不開心，雙方金錢觀亦截然不同，曾被借錢不果的母親罵「孤寒」。

她提到，父母因賭博與哥哥及親戚關係疏離；而隨着父母年紀漸長，其還債能力變差，故經向自己借錢，一度感到壓力大。在兩個多月前，在社交平台見到中心的戒毒服務，遂於網上留言求助。她表示，中心輔導員建議她與母親定下雙方界線，包括向母親坦白不想陪她到澳門賭博，其母才知道原來女兒一直委屈自己。X小姐指，母親雖然並沒有做出戒賭承諾，但亦嘗試忍耐減少賭博的次數，她對此感到開心及欣慰。