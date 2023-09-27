墮網戀騙案偷親弟公司逾2000萬　六旬婦認盜竊今被判監6年

六旬婦聲稱誤墮網上情緣騙案，為幫「情人」繼承巨額遺產，把自己的130萬港元交予對方，再從胞弟公司偷去逾2,000萬港元，全數交給「情人」。婦人其後醒覺受騙並向胞弟坦白交代及報案。涉案婦人今（27日）於高院承認兩項盜竊罪，被判監6年。法官指斥被告令胞弟金錢及個人等方面均受嚴重影響，且不接納為幫助「情人」而犯案是求情因素。

被告陳美玲（62歲），案發時於胞弟公司工作，案發後任職鐘點女傭。辯方律師求情指，被告育有1女，並於女兒6歲時與丈夫離婚，女兒現已成年。辯方指被告於事件中並沒有個人得益，且是網上情緣騙案受害人。被告於2016年在Facebook認識了名叫Kelvin的人士，並成為其網上情人及承諾結婚，且將從馬來西亞繼承巨額遺產，但須先支付一筆款項。被告天真地先把其40萬港元積蓄給他，再向銀行借貸90萬港元，及後愚蠢地從胞弟公司盜款。被告認為Kelvin是真實的及會還款。2018年2月，被告醒覺後向胞弟交代事件，並以受害人身份報案。辯方指被告深感後悔，並向執法部門提供資料，最終從12個帳戶起回80萬港元，其中1人被控洗黑錢罪，案件排期明年審訊，故望法官可作減刑。

案情指，被告胞弟為進匯策略國際有限公司之唯一董事及股東。公司自1999年成立，被告於同年加入公司，2001年起被告加入成為公司在東亞銀行的帳戶簽署人，以及獲授權簽發公司支票，案發時只有被告及胞弟為帳戶簽署人。2018年2月，被告通知胞弟從公司帳戶取去2,500萬港元，並簽署聲明指有關款項屬個人用途，同年3月離職，胞弟於5個月後報警。被告於2019年3月被捕，並承認騙去胞弟約2,000萬港元，簽發支票後提取現金及存入自己帳戶自用。被告於2016年7月至2018年2月期間，共從公司提取共逾2,000萬港元後存入自己帳戶。

案件編號：HCCC 199/2022