劏房戶就租管條例認知不足　調查指合格率僅22%

租務管制去年1月實施，有關注劏房戶團體今日(27日)舉行「租務管制問答測驗2023發佈會」，總結及分析劏房租管實施一年半後劏房居民對條例的認識程度，結果發現，在收到的390份有效回應中，受訪者在15條問題的平均得分僅為5.24分，只達總分約35%；若以答對一半為合格線，整體合格率更只得22%。結果反映受訪劏房街坊普遍對劏房租管的認知嚴重不足，難以保障自身權益。

團體劏房支援連線的是次測驗中，包括15條問題圍繞《業主與租客(綜合)條例》第IVA部的內容設計，包括條例生效日期、規管範圍、支付釐印費的規定、租金加幅、按金水平、水/電費收取方式、業主不履行條例租客可作出的行動等。以每條問題的答對比率計算，以高於50%為合格，15條問題中只有3條的答對率超過50%，整體合格率為22%。

在12條低於50%答對率的問題中，其中5條(三份一)的答對率更低於20%，分別是條例規管的單位類別、業主提交租賃通知書(AR2)的時限、業主不提供書面租約租客可採取的行動、業主可以收取租金及按金以外的哪些費用、收取水/電費的違法情況。另外，390份回應中，有47.2%受訪者曾參與非政府機構的房屋關注組，52.8%則沒有，前者的平均分為6.2分，較後者的4.4高出1.8分，至於合格率方面更高達一倍(29%：15%)，可見曾參與非政府機構的房屋關注組的劏房戶較一般劏房戶對條例的認識更多。