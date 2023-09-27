通菜街掃蕩冒牌小販攤檔　檢30萬元貨拘兩女負責人

海關今日(27日)在旺角採取特別行動，期間動員約100人，搜查多個小販攤檔，一共拘捕2人，檢獲2,000件懷疑冒牌物品，估計市值約30萬港元。

調查人員指，海關在早前巡查時，發現旺角有小販攤檔售賣懷疑冒牌物品，經深入調查後，人員突擊掃蕩15個位於通菜街的固定及流動小販攤檔，並檢獲上述懷疑冒牌貨，當中包括手袋、皮具及手機配件等，其質素均較為參差，與正貨有一段距離，售價大約300至1,000港元，約為正貨價的1至3成。行動中，海關拘捕2名分別41歲和53歲的攤檔女負責人，涉嫌違反《商品說明條例》。她們將被帶返海關總部作進一步調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

中秋節及十一長假期將至，預計訪港旅客將會增加，海關留意到該批小販專門向遊客兜售懷疑冒牌貨，而為減低被發現的風險，他們會用魚目混珠的手法，將一些懷疑冒牌物品混入其他牌子當中，並故意將冒牌物品放在不顯眼的位置。當發現目標顧客時，他們會先口頭詢問顧客有無興趣購買某些品牌的物品，當顧客揀選好款式及確認價錢後，他們才會從桌下取出貨物，企圖藉此逃避執法人員的偵查。海關會繼續加強巡查及嚴厲打擊相關罪行，並於適當時候採取執法行動。