萬元獎學金遭當局批評　長洲堂錦江小學稱設獲獎數量上限

新學年獲教育局派「0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學，今年9月以私立營辦小一班，最終有13人報名。錦江小學昨日(26日)宣布，明年9月入學的小一生每人可獲一萬元特別獎學金。教育局則回應指，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，「這種做法並不恰當亦不道德」。錦江小學今日(27日)再發聲明，稱昨日的公告未交代詳情，引致大眾關注或誤解；又指獎學金設學生數量上限，日後推廣至不同年級。

錦江小學昨日的公告指，24至25年度9月份入讀該校小一的同學，除了早前已承諾的6套校服、書簿費、雜費等等全免外，還會獲辦學圑體中華基督教會長洲堂頒發特別獎學金每人1萬港元。事件引起教育局批評做法不道德。該校今日發公告澄清，指昨日的通告未有交代詳情，技術上出現問題，引致大眾關注或誤解，校方將完善校本對外發布消息機制。

該校又指，學校的獎學金需要經校長及校董會審批，每名學生最高獲1萬港元，獲獎的學生數目亦設上限，計劃由24/25年度在小一學生開始試行，日後可推廣至不同年級的學生。