政Whats噏：出席首映禮　楊政龍指和平得來不易

以抗美援朝為故事背景嘅戰爭片《志願軍：雄兵出擊》，今日(27日)舉行香港首映禮。英皇集團副主席楊政龍致詞時指，儘管戰爭片必定有槍林彈雨嘅場面，然而呢齣電影並非宣揚戰爭，而係盼年輕一代嘅觀眾能夠藉欣賞電影嘅同時，了解歷史、弘揚愛國精神、以及珍惜來之不易嘅和平。

楊政龍話相當榮幸，自己成為呢齣電影嘅行政監製。佢認為主旋律電影有助進一步加強愛國主義教育，傳遞正向思維。另一方面，電影市場逐漸步向年輕化，觀眾嘅要求愈來愈高，故此電影製作非常認真，拍攝不但跨越四季，投入大量資源，戲內道具如坦克、戰鬥機，以及鴨綠江大橋等等都十分講究，全以1比1製作，整個劇組多達2500人，主要演員亦逾百人，規模史無前例，相信觀眾都能夠被極高嘅還原度感染。

今晚嘅電影首映禮，英皇集團主席楊受成博士亦有出席。《志願軍：雄兵出擊》由名導演陳凱歌執導，中國電影股份有限公司領銜出品，英皇電影發行(北京)有限公司聯合出品，英皇電影香港及澳門獨家發行，香港與內地將於明天(28日)歷史性同步公映。