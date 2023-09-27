科學委員會建議　十五價疫苗取代十三價疫苗

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）今(27日)建議，在香港兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃下均以十五價肺炎球菌結合疫苗（十五價疫苗）取代十三價肺炎球菌結合疫苗（十三價疫苗），兒童和高風險人士的相應疫苗接種時間表維持不變。

經檢視科學數據後，科學委員會認為本港現有的肺炎球菌疫苗，包括兩款新註冊的疫苗，即十五價疫苗和二十價肺炎球菌結合疫苗（二十價疫苗），均為安全及有效。此外，相比十三價疫苗及二十價疫苗，十五價疫苗對血清三型肺炎球菌所產生的免疫反應較高，相信能更有效預防由這血清型引致的侵入性肺炎球菌感染。

此外，科學委員會亦建議，當政府的疫苗接種計劃可提供十五價疫苗時，兒童可分別於2個月及4個月時接種共兩劑十五價疫苗，然後在12個月時再接種一劑加強劑。65歲或以上沒有高風險情況的長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，應接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗（二十三價疫苗），而有高風險情況的人士則應接種一劑十五價疫苗，並於一年後再接種一劑二十三價疫苗。