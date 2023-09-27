政府指會留意市況　龍漢標批過度審慎或引發危機　促盡快撤辣

差餉物業估價署公布，8月私人住宅售價指數為339.2，連跌4個月，創7個月新低，單月跌幅擴大至1.4%。有財金官員今日(27日)問到會否撤銷樓市「辣招」，他形容今年樓市總的來說屬穩定，政府會採取務實態度不斷檢視。但地產及建造界議員龍漢標指政府過度審慎會弄巧反拙，甚至引發另一場危機，促政府從速全面撤辣。

業界已不停辣招已不合事宜，甚至扭曲樓市，要求政府撤辣。財金官員回否撤銷或調整「辣招」時，指現時樓市情況與當年引入「辣招」時境況有點不同，形容今年樓市總的來說屬穩定，政府會採取務實態度不斷檢視。

對於財金官員這番言論，龍漢標表示歡迎，但重申在過去一年多以來已多次向政府提出從速撤辣的必要，而近月的樓市表現更令愈來愈多市民、政黨、學者，以至國際貨幣基金組織均認同「辣招」已經窒礙香港經濟發展，拖慢股市樓市復甦。

龍漢標表示，明白政府的審慎，但擔心過度審慎會弄巧反拙，甚至會引發另一場危機，他促請政府審時度勢、撥亂反正，從速全面撤辣。